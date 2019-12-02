104-й полк 76-й дивизии признан лучшим в ВДВ

12:35, 02 декабря 2019, ПАИ

По итогам 2019 года 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной Ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии занял первое место в ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

2 декабря на торжественном митинге, посвященном началу зимнего периода обучения молодого пополнения в подразделениях Псковского военного гарнизона, командир 104-го полка гвардии полковник Александр Шипов рассказал, что весь коллектив полка проявил высокую готовность к выполнению задач в любых условиях. «Достойно был оценен вклад каждого военнослужащего. Спасибо вам за проделанный труд в прошлом году. По итогам 2019 года полк занял 1-е место в дивизии и 1-е место в воздушно-десантных войсках. Кроме того, 104-й полк прошел проверку на присвоение почетного наименования «Ударный». Огромная заслуга в достигнутых результатах принадлежит вам», - обратился он к военнослужащим, собравшимся на плацу 76-й дивизии. Поздравить их также прибыли представители городской власти, ветеранских организаций и духовенства.

От имени главы города Пскова Елены Полонской с началом зимнего периода обучения личный состав поздравил ее заместитель Владимир Воробьев. «Впереди у вас насыщенный период, новые знания в области боевой выучки, физической, огневой, строевой, инженерной и других видов подготовки. Вам предстоит сдать различные нормативы, продемонстрировать теоретические знания военного дела. Результаты обучения ежегодно остаются на высоком уровне, уверен, этот год не станет исключением», - отметил он. - В каких бы условиях вам ни пришлось проявлять свои навыки и отточенное мастерство, вы всегда помните главное: вы служите Родине, делу защиты ее независимости и обеспечения безопасности Отечества. Крепкого вам здоровья и успехов в боевой подготовке».

Митинг завершился торжественным прохождением всех воинских частей дивизии маршем.