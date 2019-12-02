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Общество

Жительница Острова отправилась на исправительные работы за неуплату уголовного штрафа

Жительницу Острова отправили на исправительные работы за неуплату уголовного штрафа по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) в размере 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении женщины возбудили в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств, а соответствующее постановление должнице вручили лично. Она воспользовалась правом на рассрочку, которую ей предоставил суд. Однако штраф, или какую-либо его часть в соответствии с предоставленной рассрочкой, женщина не оплатила.

В этой связи суд заменил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей на 1 год исправительных работ с удержанием из её заработка в доход государства ежемесячно 5% денежных средств.

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