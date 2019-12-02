Решившая продать квартиру псковичка лишилась 18 тысяч рублей

13:32, 02 декабря 2019, ПАИ

29 ноября 62-летняя жительница Пскова разместила в интернете объявление о продаже квартиры. Затем ей позвонили неизвестные и сообщили, что хотят приобрести жилье и готовы внести аванс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенники обманным путем завладели деньгами пенсионерки в сумме 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 41-летней горожанке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее коллеги по работе. Знакомая попросила одолжить денег. Великолучанка решила не перезванивать коллеге и перевела на указанный счёт более 6 тысяч рублей. Затем выяснилось, что аккаунт был взломан. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.