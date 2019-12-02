0
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
13:14
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
12:28
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Решившая продать квартиру псковичка лишилась 18 тысяч рублей

29 ноября 62-летняя жительница Пскова разместила в интернете объявление о продаже квартиры. Затем ей позвонили неизвестные и сообщили, что хотят приобрести жилье и готовы внести аванс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенники обманным путем завладели деньгами пенсионерки в сумме 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 41-летней горожанке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее коллеги по работе. Знакомая попросила одолжить денег. Великолучанка решила не перезванивать коллеге и перевела на указанный счёт более 6 тысяч рублей. Затем выяснилось, что аккаунт был взломан. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
29 ноября 2019
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области

Идет загрузка...