Гастрономический фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» претендует на премию «Народное признание - 2019»

13:40, 02 декабря 2019, ПАИ

Первый международный гастрономический фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Событие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислали владельцы семейной фермы «Бебешкино» Анвар Зуфаров и Анна Перова, а также владелец мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова.

Организаторы гастрономического фестиваля подчеркнули, что он способствует развитию и популяризации сельского образа жизни, а также сотрудничеству приграничных регионов. Фестиваль прошел 6-7 июля и собрал от 8 тыс. до 10 тыс. человек из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Московской областей. Участники фестиваля приехали даже из Сибири, присутствовали делегации из Латвии и Эстонии.

Организаторы гастрономического фестиваля — семейная ферма «Бебешкино», мастерская «Изборский пряник» и АНО ЦИСС Псковской области.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако, претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.