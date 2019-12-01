«Серебро» завоевала псковская сборная на детско-юношеском первенстве СЗФО по шахматам

13:56, 02 декабря 2019, ПАИ

Сборная Псковской области завоевала «серебро» в командном зачёте на детско-юношеском первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам, состоявшемся в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, сборная региона получила две золотые и две бронзовые медали в личных соревнованиях.

На первом месте по итогам турнира оказалась команда Архангельской области, у которой одна бронзовая награда, по 3 золотых и серебряных, третью строчку заняла Мурманская область, чьи представили получили два «золота».

В шахматах с классическим контролем времени спортсмены из Псковской области завоевали две награды: Эвелина Галаханова была лучшей среди девочек до 13 лет, (тренер А. Побережский), 6-летний Владимир Трифанов одержал победу среди мальчиков до 9 лет (тренер Н. Агафонцева).

«Бронзовыми призёрами» первенства СЗФО 2019 года стали псковички Виктория Емельянова (среди девушек до 19 лет) и Дарья Кульнева (среди девушек до 17 лет).

По итогам соревнований 2019 года четыре псковские шахматистки прошли в Высшую Лигу Первенства РФ 2020 года: Эвелина Галаханова (среди девочек 13), Виктория Емельянова (среди девушек 19 лет), Дарья Кульнева и Валерия Малышева (среди девушек 17 лет).

Владимир Трифанов получил право участия в Первенстве России среди мальчиков до 9 лет, которое состоится в 2020 году в Костроме.