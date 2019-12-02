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Общество

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» поборется за «Народное признание - 2019»

Фото Дарьи Хватковой

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислало управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

В рамках проекта, который реализуется Псковской региональной общественной организацией «Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» (руководитель — Андрей Бегмурадов), проводятся ежегодные региональные чемпионаты по дворовому футболу на кубок губернатора. В соревнованиях участвуют десятки дворовых непрофессиональных футбольных команд.

Чемпионат по дворовому футболу проходит при поддержке главы региона Михаила Ведерникова, проекта «Команда 2018» и Фонда президентских грантов.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако,  претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.

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