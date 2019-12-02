Мужчина сгорел в нежилом доме в Острове
Мужчина погиб в результате пожара в Острове 1 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Фабричной поступило дежурному в 3:51. В результате пожара дом площадью 10х12 метров полностью сгорел. На пепелище был обнаружен труп мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Пожарным в количестве восьми человек удалось спасти две соседние хозяйственные постройки, добавили в ведомстве.