25 нарушений выявила псковская рыбоохрана за прошедшую неделю

14:28, 02 декабря 2019, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области выявили 25 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. Сотрудники рыбоохраны наложили штрафы на 29,6 тыс. рублей, взыскали 2,3 тыс. рублей и изъяли 11 незаконных орудий лова. Возбуждено одно уголовное дело.

Всего госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада за минувшие 7 дней выявили 149 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 270 тыс. 400 рублей. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зафиксировал 29 административных правонарушений, наложил на браконьеров штрафы на сумму 74 тыс. рублей, взыскал с них 69 тыс. рублей. Изъяты 13,5 кг рыбы, 15 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.