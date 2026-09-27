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Общество

Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области сегодня

Облачная погода, днём с прояснениями прогнозируется в Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области днём составит +13...+18 градусов.

В Пскове днём без существенных осадков. Температура днём – до +16...+18 градусов.

Атмосферное давление высокое.

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