Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области сегодня

09:35, 27 сентября 2026, ПАИ

Облачная погода, днём с прояснениями прогнозируется в Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области днём составит +13...+18 градусов.

В Пскове днём без существенных осадков. Температура днём – до +16...+18 градусов.

Атмосферное давление высокое.