Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области сегодня
Облачная погода, днём с прояснениями прогнозируется в Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области днём составит +13...+18 градусов.
В Пскове днём без существенных осадков. Температура днём – до +16...+18 градусов.
Атмосферное давление высокое.
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