Байк-шоу «Ночных волков» состоится в Изборске сегодня

10:56, 27 сентября 2026, ПАИ

Трюковое литературное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» пройдёт в праздник Воздвижения Креста Господня, в Изборске на Священном холме единства и славы России сегодня, 27 сентября. Программа посвящена теме неба и космоса.

В празднике примет участие писатель, Герой Труда России Александр Проханов.

Мероприятие стартует в 14:00 и займёт около часа. В программе – молебен и крестный ход, трюковой эпизод выступления «Ночных волков», установка артефакта «лунный камень» в основание поклонного креста, выступление Александра Проханова, а также финальный эпизод программы «Ангел Новоросс», созданной по его поэме.

Ранее в Изборском музее-заповеднике сообщили, что к празднику в Изборск привезут платформу с луноходом, автомобиль «Волк – символ русской весны в Севастополе» и артефакт лунного камня из Великого Новгорода.