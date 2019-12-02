Проект по сохранению 300-летнего Стрелецкого домика в Печорах претендует на «Народное признание - 2019»

14:42, 02 декабря 2019, ПАИ

Проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах претендует на статуэтку первой общественной премии «Народное признание - 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

«Наша задача - привлечь внимание общественности к уникальному памятнику в Печорах и попытаться сохранить его для потомков, - отметила автор проекта Марина Мариненко. - Я всегда удивляюсь, как этот 300-летний старик стоит? Сколько в нем сил и терпения! Чего он ждёт? Сколько поколений он пережил, войн, революций... Стоит и смотрит, как мы возимся в бесконечной пыли. Пишем бумажки, ждём ответа, получаем отказ, опять пишем, опять ждём. Мне часто становится очень стыдно перед Стрелецким домиком, перед стрельцами, положившими жизни ради страны. И не важно, что это было 300 или 500 лет назад. Это было. Приезжая в другие страны, мы умиляемся сохранённым памятникам, а ведь наш домик не хуже. Он уникален своим возрастом, назначением, статусом. Он единственный! В Москве создали Стрелецкий музей из ничего, а у нас есть подлинный Стрелецкий дом, но это совершенно ничего не значит. Мне хочется надеяться, что Домик дождётся признания. Он не просто так, стоит на своём месте более 300 лет».

В этом году премия «Народное признание» празднует свое десятилетие. Будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки следует отправлять на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.