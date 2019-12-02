Изолировать наркоманов от общества предложили в Госдуме

15:17, 02 декабря 2019, ПАИ

Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что внесёт в нижнюю палату парламента законопроект о принудительной изоляции наркозависимых людей от общества.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Каждый наркоман, которых сегодня миллионы, находясь в свободном обществе, они являются основными распространителями этой чумы XXI века, они являются основными пропагандистами и сотрудниками этой структуры (даркнета). Поэтому (его), как и больного чумой или смертельной инфекционной болезнью, для борьбы с эпидемией нужно изолировать. Этот закон будет мною внесен. Здесь речь идет именно о том, чтобы спасти жизнь такого больного и спасти жизни многих других, тех, кто находится в его окружении, кто, может быть, и по статистике в обязательном порядке будет подвергнут такому влиянию и, скорее всего, тоже попробует рано или поздно», - отметил депутат.

«Предлагаю приравнять к уголовному преступлению и при вынесении приговора по той статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение», - пояснил депутат.

По его мнению, тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными от остальных зон и с менее строгими условиями содержания. Нилов также отметил, что особенно тяжелые преступления совершают сотрудники правоохранительных органов, которые способствуют распространению наркотиков. «Оборотни в погонах и мантиях будут эту работу сводить к минимуму. Должна быть мера как у предателей Родины - высшая мера с конфискацией и никаких УДО», - сказал Нилов.

Он также подчеркнул, что пропаганда употребления наркотиков ничем не отличается от пропаганды фашизма, нацизма и идеологии террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

«Значит, и пропаганда (наркотиков) по этой логике должна быть уголовно наказуемой», - уверен депутат.