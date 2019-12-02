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Общество

Закон о приоритетном зачислении в школу и сад детей из одной семьи подписал Владимир Путин

Закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 2 декабря.

В законе говорится о том, что «предоставление проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры».

Аналогичные поправки вносятся в Семейный кодекс России и закон об образовании. 

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