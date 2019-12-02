Псковичи участвуют в Международном форуме добровольцев в Сочи

17:23, 02 декабря 2019, ПАИ

Более 30 волонтеров из Псковской области принимают участие в Международном форуме добровольцев, который 2 декабря стартовал в Сочи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие приурочено к Международному Дню добровольцев.

В состав делегации Псковской области вошла руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина, которая стала финалисткой Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Он будет ключевым мероприятием форума. Екатерина Родина представляет авторский проект «Чтобы помнили…», в рамках которого в муниципалитетах прошли различные интерактивные площадки: «Хлеб той зимы», «Полевая почта» и «Призывной пункт». Также волонтеры приводили в порядок воинские захоронения.

Во время заседания тематической сессии по работе региональных центров поддержки добровольчества псковичи презентуют новый логотип ресурсного волонтерского центра региона, разработанного в стиле единого брендбука таких учреждений.

Добровольцев ждёт обширная деловая программа: мастер-классы, профильные секции, выставки. Запланированы экскурсии в социальные учреждения, благотворительные фонды, знакомство с особенностями разных видов добровольческой деятельности. Волонтёры помогут в подготовке городского праздника, поддержат всемирную добровольческую онлайн-эстафету и создадут арт-объект для центра «Сириус».

В Международном форуме добровольцев, который проходит до 5 декабря, принимают участие порядка 5 тысяч человек из России и иностранных государств.

Организуют Международный форум добровольцев Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российское движение школьников.