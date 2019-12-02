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Общество

Papa John’s продаёт пиццерию в Пскове

Компания Papa John’s решила впервые прибегнуть в России к рефранчайзингу и намерена продать пиццерию в Пскове. Как сообщает buybrand, на продажу выставляется не франшиза, а уже готовый бизнес. Аналогичная судьба будет у пиццерий сети в Костроме, Тамбове и Орехово-Зуево.

Как отметил директор по развитию бизнеса в России и СНГ сети Papa John’s Артем Скребец, запуск программы рефранчайзинга связан с изменением стратегии развития сети. «Мы отходим от управления удалённых от Москвы пиццерий и ищем партнёров, которые лучше знают региональную специфику», — пояснил он. 

В настоящее время американская сеть Papa John’s включает более 6 тысяч точек питания по всему миру и находится в тройку лидеров по числу ресторанов в России, где работают свыше 200 пиццерий.

В Пскове ресторан сети Papa John’s открылся в январе текущего года.

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