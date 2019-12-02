Президент РФ подписал закон о запрете продажи гаджетов без отечественного софта

19:31, 02 декабря 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предустановку российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, на отдельных видах техники перед продажей может быть установлено российское программное обеспечение. Перечень отечественных программ и порядок их предварительной установки будет определять правительство России.

По мнению заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. Кроме того, новые правила соответствуют зарубежным тенденциям. Сам закон вступит в силу с 1 июля.