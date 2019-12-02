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Общество

Восемь организаций проверит Роструд в Псковской области в декабре

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в декабре проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в восьми организациях и одном ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Полина», ООО «Стройпартнер», ООО «Стройтехсервис», ООО «Аллега», ООО «Озерное», ООО «Псков газ», ООО «Феникс групп», МУП «Сервис».

Также псковский Роструд проведёт проверку по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда одного индивидуального предпринимателя – ИП Сизов С. П.

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