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Общество

Энциклопедии немецкого зоолога Альфреда Брема представлены на выставке в Пскове

Сотрудники Псковского музея-заповедника в рубрике «Экспонат недели», посвящённой самым интересным предметам выставки «Листая земли, страны и века» во Дворе Постникова, рассказали об энциклопедиях немецкого зоолога Альфреда Брема.

Фото: Псковский музей

В прошлых публикациях речь шла о центральном артефакте выставки – «Атласах Блау» середины XVII века, голландских пасторалях и картинах русских анималистов.

140 лет назад в свет вышел первый том зоологической энциклопедии Brehms Tierleben (в русской версии – «Жизнь животных по А. Э. Брему»). Десятитомник получил в научных кругах самую высокую оценку. Именно это издание 1886 года с детальными иллюстрациями, которые можно рассматривать часами и которыми восторгался Чарльз Дарвин, сделало Брема знаменитым на весь мир.

Фото: Псковский музей

Брем представлял читателю животных как людей, считая их умными или глупыми, волевыми или безвольными, сильными или слабыми, способными к состраданию или бездушными.

Брем объездил полмира, а первая экспедиция в Африку в 1847 году растянулась на пять лет. Домой он вернулся с коллекцией чучел и собственным зверинцем, которые затем подарил Венскому зоопарку и университету.

«Умное животное рассчитывает, прежде чем действует... У животного высокие понятия об общих интересах других зверей, и оно жертвует собой ради блага других. Оно поддерживает больного, делится едой с голодным», – писал Брем в своей энциклопедии.

Увидеть фолианты, перевернувшие представление о мире живой природы XIX века, можно во Дворе Постникова на выставке «Листая земли, страны и века».

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