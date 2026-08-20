Более трёх миллионов марок каждый год покупают на почте псковичи

09:06, 20 августа 2026, ПАИ

В прошлом году жители Псковской области купили на почте порядка 3,2 млн марок, в том числе почти 39 тысяч художественных марок филателисты приобрели для пополнения своих коллекций, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Самыми популярными у жителей Псковской области стали художественные марки «Год защитника Отечества», «С Новым годом! Красная лошадь», «Оружие Победы. Современная военная техника. Вертолёт Ка-52М».

Большим спросом у жителей, организаций и органов власти региона по-прежнему пользуются и стандартные знаки почтовой отплаты, которые выпускают большими тиражами. Приобрести марки разного вида и номинала можно во всех отделениях почты.

Ранее сообщалось, что в России модернизируют почтовую систему.