Псковский музей посетили родственники велопутешественника Глеба Травина

10:14, 20 августа 2026, ПАИ

Родственники знаменитого псковича Глеба Леонтьевича Травина обратились в Псковский музей-заповедник с просьбой показать им мемориальные предметы из фондов, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Моя бабушка, Кира Александровна Травина, была родной племянницей Глеба Леонтьевича, и мои дети очень хотели бы прикоснуться к семейной истории и воочию увидеть предметы, хранящиеся в запасниках музея», – отметила в обращении Алина Полянина.

Хранители музея показали семье путешественника фотографии, компас, кубки и уникальный экспонат – регистрационный журнал. В нём отмечены почтовыми штампами все пограничные населённые пункты, через которые Травин проезжал. Всего в регистраторе 256 отметок – с точными датами, круглыми печатями и подписями почтовых работников. Регистратор Глеба Травина – это своего рода его «командировочное удостоверение».

«Мы регулярно приезжаем в Псков из Москвы, чтобы вспомнить родные места, и, конечно, не забываем историю. Мы пытаемся узнать, что и как было на самом деле. Например, сегодня мы впервые увидели фотографию семейного дома, о котором часто слышали от нашей бабушки. Это особенно интересно нашим детям. Мой сын Дмитрий с самого детства изучает историю Глеба Травина и посвящает ей школьные проекты», – рассказала Алина.

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Отметим, что Глеб Травин (1902–1979) – спортсмен-велосипедист, который совершил путешествие, проехав на велосипеде вдоль границ СССР за три года, с 1928-го по 1931-й, 85 000 км, включая арктическое побережье до мыса Дежнёва.

В фондах музея хранятся велосипед Глеба Травина, его винчестер, подбитые оленьим мехом лыжи, а также кожаная сумка, охотничий нож, компас, клык моржа и бивни мамонта. В Древлехранилище Псковского музея-заповедника также хранится дневник, состоящий из более чем 30 заполненных им собственноручно тетрадей, в которых он записывал события практически каждого дня.

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