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Магазин обязан продать товар по цене на ценнике: что делать, если на кассе требуют больше

Цена товара на кассе должна соответствовать той, которая указана на ценнике в торговом зале. Если продавец требует заплатить больше, покупатель вправе настаивать на продаже товара по указанной цене, даже если в магазине объясняют разницу тем, что акция уже закончилась, а ценники не успели заменить. Об этом рассказали эксперты «Объясняем.РФ».

Фото: ПАИ

Если сотрудник магазина отказывается исправить стоимость, покупатель может обратиться к администратору или управляющему. Также рекомендуется зафиксировать нарушение в книге отзывов и предложений, указав дату и время покупки, название товара и разницу между ценой на ценнике и стоимостью на кассе.

Главное доказательство – фотография ценника и чек с фактически пробитой суммой. Эксперты также советуют оставить свои контактные данные, чтобы магазин мог направить ответ.

Если товар уже куплен по завышенной цене, покупатель может потребовать вернуть разницу. Для этого необходимо направить письменную претензию директору торговой точки и приложить копию чека, фотографию ценника и банковскую выписку, если покупка была оплачена картой.

При этом забирать ценник из магазина нельзя – администрация может расценить это как хищение.

Если продавец отказывается возвращать деньги, покупатель может обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора или в суд. В зависимости от обстоятельств на продавца может быть наложен штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а также суд может обязать вернуть переплату и компенсировать моральный вред.

Ранее сообщалось, что иностранец похитил из магаинов в Псковской области товары общей стоимостью больше 125 тысяч рублей.

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