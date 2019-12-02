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Общество

Техосмотр автобусов предложили вернуть в ведение ГИБДД

В России предложили усилить контроль за пассажирскими перевозками. В частности, запретить частным организациям заниматься техническим осмотром автобусов. С соответствующей инициативой выступила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, пишет газета «Известия».

По её словам, в России в последние годы произошло много дорожных трагедий, таких как авария с автобусом в Забайкальском крае, которая унесла жизни 19 человек. Эксперт считает, что данная авария и ряд других могли возникнуть именно из-за ненадлежащего техосмотра транспортного средства.

В этой связи она заявила о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД. В настоящий момент эту функцию выполняют частные компании. 

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