Серия мероприятий проходит в Пскове ко Дню инвалида

20:32, 02 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в течение недели пройдет серия мероприятий, посвященных международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Несколько мероприятий прошли уже сегодня. 3 декабря в 15:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, 20 состоится литературно-творческое занятие «Дорогой дружбы, добра и милосердия». Каждый день по 6 декабря в 14:00 в ДЮСШ «Надежда» на улице Гагарина, 5а будут проходить соревнования по дартсу, бильярду и бочче для лиц с нарушениями слуха и опорно-двигательной системы.

Кроме того, 3 декабря в 11:00 в специальной коррекционной школе №4 на улице Бастионной, 6 состоится концерт, посвященный международному дню инвалидов, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В это же время в городском культурном центре на площади Победы, 1 пройдёт концерт творческих коллективов Псковского городского общества инвалидов «Позиция жизни - быть!».

А 5 декабря в 12:00 в здании всероссийского общества слепых на улице Школьной, 19 состоится концерт «Мы дарим вам душевное тепло».