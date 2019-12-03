«Горячая линия» по выбору новогодних подарков работает в Псковской области

21:24, 02 декабря 2019, ПАИ

С 2 декабря в управление Роспотребнадзора по Псковской области начала работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, «горячая линия» будет работать по 21 декабря

Любой желающий может получить бесплатную консультацию по телефонам «горячей линии» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В Пскове с вопросами по детским товарам следует звонить по телефонам 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03 и 8(8112)62-16-63, по детскому отдыху – 8(8112)72-18-02.

В Великих Луках с вопросами по детским товарам – 8(81153)7-70-96, 8(81153)3-72-01, по детскому отдыху – 8(81153)7-62-42.

В Невеле и Опочке с вопросами по детским товарам – 8(81151)2-54-02, 8(81151)2-60-50, 8(81138)2-24-23, по детскому отдыху – 8(81151)2-60-50, 8(81146)2-13-67.

В Острове с вопросами по детским товарам – 8(81152)3-19-27, по детскому отдыху – 8(81152)3-20-07.

Также свои вопросы можно задать в консультационный центр при центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области по телефону 8(8112)66-21-16.