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Общество

Михаил Ведерников поручил усилить работу по исполнению нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил руководителям органов власти усилить работу по исполнению национальных проектов. Соответствующее поручение он дал 2 декабря на очередном рабочем совещании, посвященном реализации «майского» указа президента России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, глава региона поручил своим подчиненным лично посетить все объекты, где работы еще не завершены. По мнению губернатора, это необходимо для того, чтобы «в ручном режиме» проконтролировать их выполнение, провести переговоры с представителями подрядчиков и оперативно рассчитаться за то, что уже сделано. «Ваша зона ответственности – полное осуществление мероприятий региональных проектов по направлениям указа президента России. Вы должны отслеживать их исполнение до полного закрытия финансовых расчетов, завершения всех согласований», - заметил Михаил Ведерников. Губернатор также подчеркнул, что к решению наиболее острых вопросов он готов подключиться лично.

В рамках обсуждения было отмечено, что мероприятия региональных проектов по направлениям указа президента реализованы на сумму более 4 млрд рублей консолидированного бюджета из выделенных 6,5 млрд рублей. 25 декабря состоится совет при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, где каждый куратор национальных проектов доложит о достижении целевых показателей, их кассовом освоении. К этому моменту кассовое исполнение обязательств должно составить 100%.

Более подробно о ходе реализации нацпроектов и их освоению дорожила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева. Особое внимание она обратила на мероприятия региональных проектов по направлениям «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Образование».

Кроме того, в рамках совещания руководители профильных комитетов отчитались о работе на конкретных объектах, сдача которых запланирована на конец года. В ходе обсуждения участники заседания детально рассмотрели особенности оформления документации, проанализировали возможные риски и обсудили дополнительные меры, которые позволят более оперативно и эффективно исполнить стоящие перед регионом обязательства.

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