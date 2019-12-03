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Общество

Беспилотник США провёл разведку у границ Псковской области

2 декабря американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 два раза пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на данные мониторинга воздушного движения.

С американской авиабазы, расположенной на итальянском острове Сицилия, вылетели два дрона этой марки. Один из них два раза пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а затем часами курсировал вдоль севера Калининградской области. Другой – совершил полет над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Не менее 12 часов провёл у российских границ первый беспилотник, второй – около 8 часов. Оба дрона летели на высоте 16 тысяч метров.

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