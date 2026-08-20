Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт 26 сентября

14:46, 20 августа 2026, ПАИ

26 сентября состоится 26-ая осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова.

Ярмарка будет открыта на парковке у Fjord Plaza с 8:00 до 15:00.

«Ежесезонно это мероприятие поддерживает наших сельхоз товаропроизводителей, жителей района и областной столицы, обеспечивая доступ к сбыту и приобретению овощей, фруктов и ягод, мясной и молочной продукции, хлебобулочных изделиями и рыбы, саженцев и цветов – всего того, чем славятся фермеры, производственники и дачники, трудящиеся на земле нашего округа. Также будет представлена продукция Ветеранского подворья», - анонсировала Наталья Фёдорова.

Заявки на участие принимаются с 24 августа по 18 сентября в муниципальном отделе по сельскому хозяйству. Адрес: улица Школьная, 26, кабинет 16 (с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00). Телефоны: 8 (8112) 29-31-09, 8 (8112) 29-31-10 и 8 (8112) 29-31-37. Участие в ярмарке бесплатное.