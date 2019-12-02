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За незаконную рубку леса арендатор участка в Стругокрасненском районе заплатит почти 5 млн

За незаконную рубку леса арендатор участка в Стругокрасненском районе заплатит почти 5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Нарушение было допущено ООО «Техстрой» при осуществлении лесозаготовки. В результате вырубки 354 кубометров древесины, произраставших на территории защитных лесов, государству причинен значительный ущерб в сумме свыше 4,8 млн рублей.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с арендатора лесного участка причиненного ущерба. Стругокрасненский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, прокурор принес апелляционное представление.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами о том, что арендатор лесного участка обязан следить за правильным отводом лесной делянки, в том числе за соответствием границ, отражаемых в документах, обозначаемым на местности. В данном случае в результате ненадлежащего отвода делянки местом вырубки стала водоохранная зона лесной реки, где рубка деревьев запрещена.

Принято решение о взыскании с лесозаготовителя причиненного государству ущерба. Решение суда вступило в законную силу.

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