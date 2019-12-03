Пенсионерка погибла под колесами фуры в Кунье
72-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в поселке Кунья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
3 декабря около 5:50 на улице Дзержинского в поселке Кунья (автодорога Москва - Рига) грузовая автомашина Scania под управлением 50-летнего гражданина Украины сбила пожилую женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пенсионерка погибла на месте происшествия. Полиция по данному факту проводит проверку, добавили в ведомстве.