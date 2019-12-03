Автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Великолукском районе

09:27, 03 декабря 2019, ПАИ

51-летний мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сбив двух пешеходов в Великолукском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 1 декабря около 22:00 у дома № 63 на улице Совхозной в деревне Шелково Великолукского района. Автомобиль Audi-100 под управлением 51-летнего мужчины сбил 75-летнюю женщину и 24-летнего молодого человека, которые шли по краю проезжей части. Затем водитель с места ДТП скрылся, но был задержан правоохранительными органами.

Женщину отправили в больницу с переломом голени и ушибленной раной головы, а молодому человеку, который получил ушибы конечностей, госпитализация не потребовалась.

От медицинского освидетельствования водитель иномарки отказался. Автомобиль у мужчины изъяли, проводится проверка.