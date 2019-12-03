Почти половина россиян считают свое питание неправильным

09:48, 03 декабря 2019, ПАИ

48% россиян считают свое питание неправильным. Такие данные получил по итогам опроса Всероссийский центр исследования общественного мнения, пишет газета «Известия».

Такое же количество респондентов положительно оценили свой режим питания. 43% жителей страны под здоровым рационом понимают исключение фастфуда, сладостей и газировки. На важность контроля белков, жиров, углеводов и витаминов обратили внимание 22% респондентов.

По данным опроса, при покупке продуктов россияне чаще всего смотрят на наличие в них ГМО, красителей, трансжиров и ароматизаторов. Меньше всего потребителей интересует сбалансированность собственного рациона, заявила завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова.

Она отметила, что многие не в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище.