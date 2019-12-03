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Общество

Двое великолучан фиктивно поставили на миграционный учёт иностранцев

Двое великолучан фиктивно поставили на миграционный учёт иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

44-летний житель Великих Лук зарегистрировал в своём доме на улице Декабристов двух граждан Республики Узбекистан. Мужчина дал признательные показания. А 40-летний горожанин решил поставить на учет в доме по улице Муравьева трех граждан Казахстана. Он также признался в содеянном. По данным фактам проводятся проверки.

Ответственность за фиктивную регистрацию иностранца по месту жительства в Российской Федерации предусмотрена статьёй 322.2 УК РФ. Такие преступления наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также суд может назначить принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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