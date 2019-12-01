537 млн рублей получит Псковская область дополнительно на ремонт и благоустройство образовательных учреждений

13:23, 01 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году Псковская область дополнительно получит 537 млн рублей по линии Минпросвещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей официальной странице в Instagram. Таковы договоренности, которых удалось достичь по итогам встречи главы региона с министром просвещения Ольгой Васильевой. Она прошла на минувшей неделе в Москве.

«На эти цели будет проведен капитальный ремонт в 3 школах и благоустройство 13 учебных заведений», - сообщил Михаил Ведерников.

В рамках встречи обсуждались мероприятия национальных проектов в Псковской области. Так, шла речь о введении в эксплуатацию новых детских садов, оснащению образовательных учреждений современным оборудованием, строительстве школ.

Губернатор отметил, что в 2019 году сдана школа в Дно, в 2018 году - в Великих Луках. Задача региональных властей - ежегодно строить по одной школе. Сейчас обсуждается строительство нового образовательного учреждения в Пскове, в Великих Луках уже ведется возведение нового объекта. ​