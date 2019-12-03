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Общество

Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области

Иван Штылин

Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области 2 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания областной администрации 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время исполняет обязанности председателя областного комитета по спорту начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности и оргработы Елена Чернышева.

Иван Штылин в 2008 году окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта, специалист по физической культуре и спорту. С 2006 года работал тренером в Великих Луках.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу в составе списка Псковского областного отделения КПРФ.

В октябре 2014 года стал председателем Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

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