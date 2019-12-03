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Общество

Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области

Исполняющим обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области назначен Федор Турыгин. 3 декабря на заседании администрации региона представил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Федор Турыгин является аспирантом факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС. Основал проект «Семейное достояние.рф».

Руководил отделом внешних связей Центра исследований сетевого общества, внештатно сотрудничал с АНО «Центр этнорелигиозных исследований».

Федор Турыгин сменил на посту руководителя управления информационной политики Викторию Иванову.

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