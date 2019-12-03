Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове

12:18, 03 декабря 2019, ПАИ

О проекте #Силавместе – карте некоммерческих организаций, гражданских инициатив и благотворительных проектов Пскова – рассказал председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Семена Никонова, сейчас такая карта подготовлена только по Пскову, но при этом авторы не претендуют на ее исключительность. «Сейчас мы замахнулись только на Псков и знаем, что в области существует много организаций НКО, но пока решили ограничились Псковом», - отметил он.

Семен Никонов также рассказал, что тираж карты – 2 тысячи экземпляров, сегодня её будут раздавать тем организациям, которые приняли участие в составлении карты. Председатель Центра устойчивого развития Псковской области подчеркнул, что карта издана при поддержке бизнеса Пскова. «Приятно, что бизнес тоже понимает, насколько это нужно и важно», - добавил Семен Никонов.

По его мнению, название проекта можно трактовать двусмысленно: как конкретное «место силы», так и людей, которые «сильны вместе». «Нам показалось, что такое название отражает действительно то, что люди не знают об некоммерческих организациях там, где живут», - сказал Семен Никонов.

Пресс-секретарь благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Надежда Николенко обрадовалась тому, что после того, как на карту нанесли организации, на ней практически не осталось места.

Кроме того, она рассказала, что на карте есть сообщества, у которых нет конкретного адреса. Она уверена, что карта поможет псковичам с выбором места для посещения, с поиском организации, которую можно поддержать. Также карта #Силавместе может помочь самим организациям наладить сотрудничество между собой.