«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы

12:56, 03 декабря 2019, ПАИ

Стартовала программа «Лицом к городу», главным героем которой выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков. На протяжении часа в прямом эфире он ответит на вопросы читателей Псковского агентства информации.

А еще мы постараемся узнать у него, где построят новые детсады и школы, когда отремонтируют мосты, почему в Пскове закрывают парковку на улице Рокоссовского, что делать жильцам дома в Комиссаровском переулке, к которым «подселили» музыкальную школу.