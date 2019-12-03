Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году

12:14, 03 декабря 2019, ПАИ

97 медицинских работников трудоустроили в медицинские учреждения Псковской области с 1 января по 1 октября текущего года. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На работу в систему здравоохранения региона пришли 27 врачей и 70 средних медицинских работников, в том числе 28 фельдшеров. Марина Гаращенко пояснила, что до конца 2019 года планируется трудоустроить еще 10 врачей и не менее 30 средних медицинских работников.

Председатель областного комитета рассказала, что на 2019 год по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в областном бюджете предусмотрено 12 млн рублей при софинансировании из федерального бюджета в размере 18 млн рублей — всего 30 млн рублей на 2019 год для привлечения 24 врачей и 12 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, как обстоит дело с установкой оборудования по национальному проекту «Здравоохранение» в областной больнице. «Мы вчера выехали в областную больницу — работы ведутся. Попросили, чтобы они ускорились, порядка 2-3 недель остается», — ответила Марина Гаращенко.