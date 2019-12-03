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Общество

Более 700 млн рублей пойдут на доплаты псковским пенсионерам в следующем году

Региональную социальную доплату к пенсии с 2020 года начнут получать пенсионеры в Псковской области, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. Проект соответствующего постановления обсудили на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, что проект постановления администрации региона «О порядке установления региональной социальной доплаты к пенсии» устанавливает порядок определения размера, условия и порядок предоставления региональной социальной доплаты к пенсии.

По ее словам, в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на эти цели в сумме 705,3 млн рублей, из них софинансирование из федерального бюджета составит 655,9 млн рублей.

Ольга Евстигнеева пояснила, что проект постановления не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия. Она добавила, что получателям региональной социальной доплаты к пенсиям необходимо принести соответствующие справки в МФЦ.

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