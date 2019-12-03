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Общество

Порядок передачи общего имущества садоводств определен в Псковской области

Порядок приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную или муниципальную собственность региона определили в Псковской области. Соответствующий проект постановления представила председатель комитета по управлению государственным имуществом региона Лариса Васильева на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную собственность Псковской области принимается распоряжением администрация региона, а решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в собственность соответствующего муниципального образования области принимается органом местного самоуправления области, обладающим в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и уставом муниципального образования полномочиями по принятию решения о приобретении имущества в муниципальную собственность.

Председатель комитета сообщила о порядке предоставления соответствующего заявления. Так, заявление о безвозмездной передаче имущества общего пользования подается садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом или участниками общей долевой собственности в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, если имущество общего пользования может находиться в государственной собственности области, или в уполномоченный орган местного самоуправления, если имущество общего пользования может находиться в собственности муниципального образования области.

Затем, как рассказала Лариса Васильева, в результате рассмотрения заявления комитет принимает решение об отказе в безвозмездном приобретении имущества общего пользования в собственность области или готовит проект решения о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в собственность Псковской области, администрация Псковской области принимает соответствующее решение.

Она добавила, что результатом рассмотрения заявления о безвозмездной передаче имущества общего пользования уполномоченным органом местного самоуправления является решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в собственность муниципального образования области или решение об отказе в безвозмездном приобретении имущества.

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