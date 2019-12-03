Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове

12:54, 03 декабря 2019, ПАИ

Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Полноценный отель здесь появился после реконструкции комнаты длительного отдыха.

В гостинице Smart Hotel – 14 двуместных номеров, «в которых есть все необходимое для комфортного проживания в деловой поездке или на отдыхе». Постояльцы могут воспользоваться услугами прачечной, во всех номерах доступен Wi-Fi, завтрак с горячими блюдами включен стоимость проживания.

Для пассажиров с детьми в отеле есть дополнительные кровати.