Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Полноценный отель здесь появился после реконструкции комнаты длительного отдыха.
В гостинице Smart Hotel – 14 двуместных номеров, «в которых есть все необходимое для комфортного проживания в деловой поездке или на отдыхе». Постояльцы могут воспользоваться услугами прачечной, во всех номерах доступен Wi-Fi, завтрак с горячими блюдами включен стоимость проживания.
Для пассажиров с детьми в отеле есть дополнительные кровати.