0
12:56
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
12:54
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
12:18
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
12:14
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
11:24
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
11:17
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
11:10
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Еще новости
Общество

Сергей Грахов: Нужно активнее привлекать псковичей к формированию комфортной городской среды

В Псковской области нужно повышать уровень вовлеченности жителей в решение проблем формирования комфортной городской среды, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом с заседания администрации региона 3 декабря сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, в Псковской области фиксируется низкий уровень вовлеченности населения в работу по проекту «Формирование комфортной городской среды». Он уточнил, что инициативные группы по подготовке заявок на участие в программе собираются только там, где активно работают депутаты, оказывающие всестороннюю помощь в подготовке заявки.

Сергей Грахов напомнил, что региональный проект Псковской области «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках одноименного федерального, входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». 192,4 млн рублей (в том числе софинансирование из областного бюджета 1,9 млн рублей - 1 %) выделено на субсидии для поддержки муниципальных программ формирования комфортной городской среды, на эти деньги в 2019 году в муниципальных образованиях области запланировано благоустройство 58 общественных территорий и 21 дворовой. В некоторых районах работы закончены, в других - находятся в стадии завершения.

162 млн рублей из федерального бюджета предусмотрены на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

До 31 декабря 2020 должны быть реализованы три проекта: реконструкция набережной реки Шелони и прилегающей территории в Порхове - 54 млн рублей; благоустройство парка «Петровский» в Великих Луках - 54 млн рублей; благоустройство общественных территорий возле школы в деревне Изборск Печорского района.

Также Сергей Грахов озвучил несколько ключевых проблемы, выявленных при реализации мероприятий регионального проекта в муниципальных образованиях. Среди них - позднее заключение контрактов на работы (Новоржевский район до сегодняшнего дня не заключил контракт на благоустройство одной из территорий); несоблюдение подрядчиками сроков завершения работ, установленных контрактами (у администрации города Пскова есть проблемы с приемом проектно-сметной документации, выполненной подрядчиком); необоснованно длительная подготовка пакета документов после завершения работ (это замечание касается и подрядчиков и органов местного самоуправления).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
03 декабря 2019
Карту размещения некоммерческих организаций выпустили в Пскове
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
03 декабря 2019
Около 100 медработников трудоустроили в Псковской области в 2019 году
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
03 декабря 2019
Губернатор представил нового руководителя управления информполитики администрации Псковской области
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
03 декабря 2019
Иван Штылин покинул пост председателя комитета по спорту Псковской области
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
03 декабря 2019
Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»
03 декабря 2019
Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива»

Идет загрузка...