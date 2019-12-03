Сергей Грахов: Нужно активнее привлекать псковичей к формированию комфортной городской среды

13:01, 03 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области нужно повышать уровень вовлеченности жителей в решение проблем формирования комфортной городской среды, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом с заседания администрации региона 3 декабря сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, в Псковской области фиксируется низкий уровень вовлеченности населения в работу по проекту «Формирование комфортной городской среды». Он уточнил, что инициативные группы по подготовке заявок на участие в программе собираются только там, где активно работают депутаты, оказывающие всестороннюю помощь в подготовке заявки.

Сергей Грахов напомнил, что региональный проект Псковской области «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках одноименного федерального, входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». 192,4 млн рублей (в том числе софинансирование из областного бюджета 1,9 млн рублей - 1 %) выделено на субсидии для поддержки муниципальных программ формирования комфортной городской среды, на эти деньги в 2019 году в муниципальных образованиях области запланировано благоустройство 58 общественных территорий и 21 дворовой. В некоторых районах работы закончены, в других - находятся в стадии завершения.

162 млн рублей из федерального бюджета предусмотрены на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

До 31 декабря 2020 должны быть реализованы три проекта: реконструкция набережной реки Шелони и прилегающей территории в Порхове - 54 млн рублей; благоустройство парка «Петровский» в Великих Луках - 54 млн рублей; благоустройство общественных территорий возле школы в деревне Изборск Печорского района.

Также Сергей Грахов озвучил несколько ключевых проблемы, выявленных при реализации мероприятий регионального проекта в муниципальных образованиях. Среди них - позднее заключение контрактов на работы (Новоржевский район до сегодняшнего дня не заключил контракт на благоустройство одной из территорий); несоблюдение подрядчиками сроков завершения работ, установленных контрактами (у администрации города Пскова есть проблемы с приемом проектно-сметной документации, выполненной подрядчиком); необоснованно длительная подготовка пакета документов после завершения работ (это замечание касается и подрядчиков и органов местного самоуправления).