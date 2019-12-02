Количество дел по фактам выхода на лёд в период действия запрета в разы увеличилось в Псковской области

13:17, 03 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области в разы увеличилось количество дел, заведённых по фактам выхода на лёд в период действия запрета. Если в 2017 году из было 7, в 2018-м – 15, то в текущем – уже 102. Такие данные озвучила первый заместитель руководителя аппарата - начальник правового управления администрации области Наталья Волкова на заседании администрации региона 3 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Волкова пояснила, что увеличения числа дел связано с тем, что в 2019 году вопросами профилактики правонарушений стали активно заниматься сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, они регулярно присылают в администрацию региона сведения о лицах, находившихся на льду в период действия запрета.

Докладчица подчеркнула, что, соответственно, выросла и сумма назначенных штрафов: с 21 тыс. рублей в 2017 году, 39 тыс. рублей в 2018 году до 240 тыс. рублей в 2019 году. При этом она отметила, что есть проблемы со взысканием штрафов, поскольку среди нарушителей встречаются малообеспеченные рыбаки, люди, которые проживают за пределами области и в Белоруссии.

Также Наталья Волкова рассказала, что по линии Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области по фактам административных правонарушений за последние три года были наложены штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей. Все эти деньги удалось взыскать.

Глава правового управления отметила, что для повышения эффективности исполнения закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» предлагает поручить руководителям органов исполнительной власти области и подразделений аппарата администрации области инициировать привлечение уклоняющихся от уплаты штрафа правонарушителей к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (штраф в двойном размере от неуплаченного). Также им рекомендовано инициировать направление материалов судебным приставам для принудительного взыскания. Кроме того, в целях совершенствования Закона области предлагаю также поручить руководителям проанализировать закона области на предмет наличия «неработающих» составов и подготовить предложения по дополнению и изменению этого документа.