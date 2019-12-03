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Общество

Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году

Глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году. Список магистралей он озвучил в прямом эфире новой передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации.

Запланированы, в частности, ремонты участков дорог на Ипподромной, Лесной, Харченко, Металлистов, Яна Фабрициуса, Петровской, Карбышева, Киселева, Речной, Рокоссовского. Отремонтируют также Гаражный проезд, Инженерную, Боровую, Рижский проспект, Бастионную, Гагарина и Индустриальную.

Улицу Рокоссовского, например, планируется отремонтировать и продлить от Коммунальной до Гаражного проезда. По словам Александра Братчикова, ремонт Рокоссовского и Гаражного проезда позволит разгрузить Рижский проспект. «Так у нас появится улица-дублёр», - отметил он.

В 2020 году на дороги выделяется 1 млрд 142 млн рублей. «Это огромные деньги!» - констатировал глава администрации города.

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