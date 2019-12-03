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Общество

Александр Братчиков пообещал разобраться в судьбе стоянки на улице Рокоссовского

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пообещал разобраться в вопросе, связанном с переводом платной парковки на улице Рокоссовского, 6 под стоянку для городских автобусов. Об этом он заявил в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

Соответствующую проблему на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обозначила псковичка Лариса Михеева. Так, по её словам, территорию платной парковки планируется передать ГППО «Псковпассажиравтотранс» для расширения автобусной стоянки. Псковичка попросила оставить автостоянку на прежнем месте, так как в данном районе просто нет свободных парковочных мест.

Александр Братчиков отметил, что всегда лично просматривает обращения на сайте губернатора. «Это региональные полномочия, не наши. Может она изначально была в ведении «Псковпассажиравтотранса», но я разберусь в этом вопросе», - заявил сити-менеджер и добавил, что, возможно, парковку переводят под государственные нужды из-за расширения автопарка.

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