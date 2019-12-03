Все новые микрорайоны Пскова будут проектироваться по иным принципам, заявил Александр Братчиков

13:57, 03 декабря 2019, ПАИ

Все новые микрорайоны Пскова будут проектироваться по иным принципам, заявил глава администрации города Александр Братчиков в прямом эфире новой передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации.

Например, по словам главы администрации, планируется увеличить норматив по парковочным местам до 0,8 парковочных мест на квартиру. «Это может незначительно удорожить строительство, но позволит не получать безумное количество автомобилей во дворах. Новый норматив заставит проектировщиков увеличивать дворы, предусматривать парковые зоны и спортплощадки», - уточнил Александр Братчиков.

Он также рассказал, что между «Лентой» на улице Труда и новым детсадом на 270 мест планируется организовать парк. «Жители Запсковья, думаю, будут благодарны», - отметил глава администрации города.