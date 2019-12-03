0
17:19
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
17:04
Мы пойдём другим путём: Методичку для застройщиков и проектировщиков разработали в Псковской области
16:14
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
15:15
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
14:06
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
13:41
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
13:19
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
Еще новости
Общество

О состоянии псковских мостов рассказал глава городской администрации

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря рассказал о состоянии городских мостов. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Александр Братчиков заявил, что мост Александра Невского требует косметического ремонта.

На Ольгинском мосту идут обследования, чтобы позже на их основе можно было сделать техническое задание на проектирование. По мнению главы администрации города, «созрела необходимость в его реконструкции», перспектива – ближайшие пять лет. При этом Александр Братчиков отметил, что критичных разрушений у моста нет.

В худшем состоянии находится Троицкий мост, подчеркнул Александр Братчиков, заявив, что уже готова проектно-сметная документация на капремонт стоимостью 400 млн рублей.

По его словам, на оба моста – Ольгинский и Троицкий - нужны федеральные средства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
03 декабря 2019
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
03 декабря 2019
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
03 декабря 2019
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
03 декабря 2019
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
03 декабря 2019
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
03 декабря 2019
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове

Идет загрузка...