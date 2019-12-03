О состоянии псковских мостов рассказал глава городской администрации

16:58, 03 декабря 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря рассказал о состоянии городских мостов. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Александр Братчиков заявил, что мост Александра Невского требует косметического ремонта.

На Ольгинском мосту идут обследования, чтобы позже на их основе можно было сделать техническое задание на проектирование. По мнению главы администрации города, «созрела необходимость в его реконструкции», перспектива – ближайшие пять лет. При этом Александр Братчиков отметил, что критичных разрушений у моста нет.

В худшем состоянии находится Троицкий мост, подчеркнул Александр Братчиков, заявив, что уже готова проектно-сметная документация на капремонт стоимостью 400 млн рублей.

По его словам, на оба моста – Ольгинский и Троицкий - нужны федеральные средства.