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Общество

Псковичка победила в творческом конкурсе Совета Европы

15-летняя выпускница фольклорной студии псковского дома детского творчества и абитуриентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольга Зинина стала одной из победительниц творческого конкурса для детей и молодёжи «Неделя творцов европейского наследия», который прошёл в рамках программы «Европейские дни наследия» Совета Европы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», псковичка представила на конкурс видеоработу «Псковские гусли», в которой рассказала о традициях гусельной игры в Псковской области, и выступила с древними наигрышами.

Всего в конкурсе, помимо иностранных участников, приняли участие 67 ребят из 25 регионов России. Международное жюри конкурса назвало 10 победителей, среди которых два россиянина. Кроме псковички, в число лучших также вошёл Данила Балашов из Тульской области.

Сейчас россияне вместе месте с другими победителями из Латвии, Северной Македонии, Сербии, Грузии и Украины находятся в Страсбурге (Франция), где они участвуют в культурной программе. Здесь же им будут вручены награды.

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