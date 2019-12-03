Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост

15:15, 03 декабря 2019, ПАИ

Пскову нужен еще один мост, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря.

Он пояснил, что порядка 75% проезжающих автомобилей через площадь Ленина, Троицкий мост и Октябрьскую площадь - это транзитный транспорт. «Пока не уберем транзитный транспорт, не будет возможности сделать пешеходным центр города», - отметил Александр Братчиков. По его мнению, для этого нужен еще один мост.

Глава администрации города заметил, что по советскому генплану Пскова мост должен был быть в районе улицы Кузбасской Дивизии. Также Александр Братчиков обратил внимание на важность объездной дороги, чтобы разгрузить центр Пскова.