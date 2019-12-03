Почти на полмиллиона оштрафовали псковские магазины за продажу алкоголя с нарушениями

14:01, 03 декабря 2019, ПАИ

С начала года в Псковской области наложили штрафы на общую сумму 490 тыс. рублей за нарушения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции. Такие данные озвучила первый заместитель руководителя аппарата - начальник правового управления администрации области Наталья Волкова на заседании администрации региона 3 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Волковой, возбуждение и рассмотрение дел по фактам продажи алкоголя с нарушениями находится в компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. В 2018 году комитет рассмотрел 3 таких дела, в 2018 году и 2019-м - по 24, хотя возбуждены были 25 и 28 дел соответственно.

Начальник правового управления добавила, что в 2017 году удалось взыскать штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей, в 2018 -м – 425 тыс. рублей, в 2019-м – 455 тыс. рублей.